Звезда шоу «Голос» рассказала, как потеряла ребенка из-за коронавируса
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @kutidze_star
Тамара Кутидзе в беседе со «СтарХитом» рассказала о своей трагедии, которая произошла год назад и изменила ее жизнь. Тамара готовилась стать матерью, однако заболела коронавирусом и потеряла ребенка из-за осложнений. Это стало огромным ударом для молодой певицы, которая использовала любые способы, чтобы отвлечься.
«После такого удара не хотелось жить, все было бессмысленным и бесцветным. Боль оглушала. Меня тогда в очередной раз спасла работа. Я ушла с головой в творчество, почти поселилась в студии, где музыка притупляла ужас наступления нового утра».
Однако незадолго до кастинга в проект «Голос» она узнала, что вновь беременна. Она была очень счастлива, но решила продолжить свой путь, хотя и скрывала новую беременность.
«Я очень давно мечтала попасть в этот проект, так или иначе, он принес мне колоссальный опыт и новые знакомства с талантливыми людьми, — продолжает артистка. — Не отношусь к нему как к соревновательному, потому что нет цели быть лучше или хуже кого-то. Я хочу просто показать себя и находиться в этой атмосфере, где есть сцена, творчество и много классных ребят. Безумно счастлива от возможности работать с таким невероятным профессионалом, как Леонид Агутин, хотя попасть к любому из наставников для меня — огромная честь. Леонид Николаевич сначала был не в курсе того, что я жду ребенка. Когда узнал, был приятно удивлен. Да и все члены жюри были в восторге. Пелагея и Дмитрий Билан сказали, что это «божественно», и отметили, что я безумно красивая женщина!», – с гордостью отмечает певица.
Фото: Instagram