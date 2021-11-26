Звезда шоу «Голос» рассказала, как потеряла ребенка из-за коронавируса

Однако незадолго до кастинга в проект «Голос» она узнала, что вновь беременна. Она была очень счастлива, но решила продолжить свой путь, хотя и скрывала новую беременность.

«Я очень давно мечтала попасть в этот проект, так или иначе, он принес мне колоссальный опыт и новые знакомства с талантливыми людьми, — продолжает артистка. — Не отношусь к нему как к соревновательному, потому что нет цели быть лучше или хуже кого-то. Я хочу просто показать себя и находиться в этой атмосфере, где есть сцена, творчество и много классных ребят. Безумно счастлива от возможности работать с таким невероятным профессионалом, как Леонид Агутин, хотя попасть к любому из наставников для меня — огромная честь. Леонид Николаевич сначала был не в курсе того, что я жду ребенка. Когда узнал, был приятно удивлен. Да и все члены жюри были в восторге. Пелагея и Дмитрий Билан сказали, что это «божественно», и отметили, что я безумно красивая женщина!», – с гордостью отмечает певица.