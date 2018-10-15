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Звезда шоу «Голос-2» Элина Чага рассказала о коме: «Благодаря настойчивости родителей я осталась жива»

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Элины Чага

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25-летняя Элина Чага дала откровенное интервью.

Звезда шоу «Голос-2» Элина Чага полюбилась зрителям тембром своего голоса и яркой внешностью. Певицу, которая сама пишет свои песни, скоро стали узнавать на улицах. Но встречи с зрителем могло и не случиться. В эксклюзивном интервью для портала WMJ.ru певица рассказала о коме и об уроке, который она извлекла из этого испытания.

«Врачи советовали оставить меня в покое, ведь, по их мнению, шансов на выздоровление не было. Хорошо, что мама с папой их не послушали и увезли в другой город, где меня спасли более квалифицированные врачи. Наверное, это был главный и самый жесткий урок в моей жизни. После этого меня мало что страшит, и я знаю — нет ничего невозможного. Границы мы определяем себе сами», — призналась артистка.

За свою вторую жизнь Элина благодарит своих близких, которые не потеряли надежду и боролись до конца: «Благодаря настойчивости моих родителей я осталась жива».

Еще одним испытанием стало исчезновение любимого дедушки. Пожилой мужчина пропал без вести и до сих пор семья надеется его найти.

Сейчас Элина полностью сосредоточена на карьере. Всему свое время, считает артистка, признаваясь, что хотела бы обрести любящего мужа, создать свою крепкую семью. «Стараюсь не выставлять напоказ личную жизнь, а свои переживания оставлять при себе либо рассказывать о них посредством песни. Более того, в моих соцсетях вы даже не найдете информацию о родных, хотя у меня достаточно большая семья: бабушка, мама, папа, братик и сестричка», — сообщила она, подчеркнув, что сейчас сердце ее занято.

Фото и видео: instagram

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