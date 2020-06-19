Звезда шоу «6 кадров» Ирина Медведева показала редкое фото с сыном в его день рождения

«Мое голубоглазое чудо... Мое счастье, моя радость. Просто мое... Вот и исполнился тебе годик — это твой первый день рождения! Ты впервые получал подарки, пробовал задувать свечи на праздничном торте, и все все вокруг тебя были так счастливы. Мне все время приходится себе напоминать, что и это, и это впервые у тебя. Например, три дня назад ты впервые попробовал вишню и реакция была такая смешная. Ведь это для тебя что-то новое. Так же как впервые увидел море, детей, голубя, самолет... Все в этом мире для тебя новое... И я рядом с тобой познаю заново этот мир.... Это так интересно! Спасибо,мой малыш,что ты выбрал меня своей мамой!

P.s. Я так переживала, что не сделаю все как надо в этот праздник, что-то забуду, не успею.. .А не успела я только одно — выложить фото в Instagram. Значит? праздник получился, раз у меня не было свободной минуты это сделать. Цветов столько, что я начала думать, что это и мой день рождения», — трогательно поделилась эмоциями Ирина Медведева.

Брак с Гийомом Буше стал для артистки вторым. В июле 2009 года она вышла замуж за певца за Руслана Алехно, через пять лет после начала их отношений. Но брак продержался всего два года.

С Гийомом и сыном Ирина Медведева живет во Франции, но активно гастролирует по России.