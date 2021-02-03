Звезда сериалов Андрей Чернышов 10 лет скрывал свою любовь

Чернышов утверждал, что он холостяк по факту, а не по убеждению. «Всегда был уверен, что у меня будут жена и дети. Семья важна, но жениться надо раз и навсегда — как мои родители. Почему пока не складывается? Вопрос скорее не ко мне, а к высшим силам», — приводит «СтарХит» слова артиста.

И только в 2016 году выяснилось, что актер уже 10 лет счастлив в отношениях с избранницей. Они познакомились, когда Мария была еще студенткой, а он заглянул в вуз по делам. Но тогда у девушки был «серьезный роман», о чем Чернышова знакомые сразу предупредили. Второй раз они увиделись уже в театре, и обоих, по их словам, накрыло.

Мария рассказывала, что роман они с Андреем не скрывали, а просто не афишировали специально. В 2016-м Чернышов и Добржинская поженились, а еще через год обвенчались в Греции.