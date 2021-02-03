Звезда сериалов Андрей Чернышов 10 лет скрывал свою любовь
Фото: Starface
Актер Андрей Чернышов, которому 3 февраля исполняется 48 лет, снялся в 90 фильмах и сериалах. На экране он всегда воплощал образы брутальных сердцеедов. Его подозревали в связи с Анной Снаткиной, Еленой Кориковой, Анастасией Цветаевой. Андрей умело поддерживал свой имидж, стараясь не развенчивать имидж холостяка.
И только много лет спустя выяснилось, что Чернышов уже почти 10 лет состоит в тайных отношениях с коллегой Марией Добржинской. С ней он выходил на сцену в спектаклях «Любовь по понедельникам» и «Сны идиотки». Знакомые немало удивились тому, как Чернышову удалось так долго скрывать свою любовь.
Чернышов утверждал, что он холостяк по факту, а не по убеждению. «Всегда был уверен, что у меня будут жена и дети. Семья важна, но жениться надо раз и навсегда — как мои родители. Почему пока не складывается? Вопрос скорее не ко мне, а к высшим силам», — приводит «СтарХит» слова артиста.
И только в 2016 году выяснилось, что актер уже 10 лет счастлив в отношениях с избранницей. Они познакомились, когда Мария была еще студенткой, а он заглянул в вуз по делам. Но тогда у девушки был «серьезный роман», о чем Чернышова знакомые сразу предупредили. Второй раз они увиделись уже в театре, и обоих, по их словам, накрыло.
Мария рассказывала, что роман они с Андреем не скрывали, а просто не афишировали специально. В 2016-м Чернышов и Добржинская поженились, а еще через год обвенчались в Греции.
Фото и видео: Starface, Instagram Марии Добржинской
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