Новозеландка Люси Лоулесс прославилась на весь мир в 90-е, сыграв главную ролько в популярном телесериале «Зена – королева воинов». Ее длинные темные волосы, челку, дерзкое поведение и сексуальные кожаные наряды наверняка помнят многие.

Сейчас Люси Лоулесс выглядит совсем по-другому: актриса сделала короткую стрижку, осветлила волосы и вышла в свет в нежном воздушном платье с цветочным принтом. И никакого драматичного макияжа и брутальной сексуальности.

К радости поклонников, которые активно комментируют новый образ Лоулесс в Сети, выглядит она прекрасно. В конце марта Люси исполнится 49 лет, но ей возраст явно не страшен, так свежо и привлекательно она выглядит.

Фото: Getty, Кинопоиск