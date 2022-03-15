Звезда сериала «Янычар» Арина Жаркова рассказала, как складываются ее отношения с мужчинами

По сюжету девушку Анну, которую сыграла Жаркова, отдают султану Османской империи в качестве наложницы. Все вокруг твердят, что жаловаться не на что, но она противится и бунтует. StarНit поинтересовался у Арины, есть ли схожие черты у актрисы и девушки, которую она играет на экране.

Арина Жаркова рассказала, что в ней тоже есть доля бунтарства, а также мораль и принципы. «Мне нравится в Анне, что ее не подкупишь, не соблазнишь выгодой», — добавила звезда. Видимо, актриса находит эти качества и в себе самой.

В сериале девушке приходится соперничать за внимание мужчины с другими наложницами, но, по словам Жарковой, в жизни для нее это невозможно. Актриса уверяет, что добиваться внимания кавалера — совсем не ее история. «В моей жизни было разное, но за внимание мужчин я никогда не боролась. И в этом плане мне везло. Не считаю, что женщина вообще за это должна бороться. Каждый человек в современном мире — неважно, мужчина это или женщина, — борется за то, чтобы делать то, что хочет, быть свободным в своем выборе и правах», — объяснила Арина.