Звезда сериала «Возвращение Мухтара» Оксана Сташенко экстренно госпитализирована

Как уточнила 54-летняя артистка, она была в Доме кино в Москве, когда внезапно ей стало плохо. Знакомые вызвали бригаду медиков, на машине скорой помощи актрису госпитализировали в Боткинскую больницу.

Звезда сериала «Возвращение Мухтара» на данный момент в хирургическом отделении. Медики делают ей уколы и ставят капельницы, а из вены звезды торчит катетер. Есть и пить актрисе пока нельзя.