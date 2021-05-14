Звезда сериала «Возвращение Мухтара» Оксана Сташенко экстренно госпитализирована
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Фото: kino-teatr.ru
Как уточнила 54-летняя артистка, она была в Доме кино в Москве, когда внезапно ей стало плохо. Знакомые вызвали бригаду медиков, на машине скорой помощи актрису госпитализировали в Боткинскую больницу.
Звезда сериала «Возвращение Мухтара» на данный момент в хирургическом отделении. Медики делают ей уколы и ставят капельницы, а из вены звезды торчит катетер. Есть и пить актрисе пока нельзя.
При этом окончательного диагноза звездной пациентке не поставили. Врачи надеются исключить такие диагнозы, как язвенная перфорация и панкреатитный шторм. Как пишет «Телепрограмма», актриса поблагодарила медиков больницы. По ее словам, врачи отнеслись к ней как к родной и проявили максимум заботы. Несмотря на боль, Оксана надеется, что скоро поправится.
Ранее Сташенко рассказала, что испробовала на себе альтернативный метод сохранения кожи лица в тонусе. Способ ей посоветовал знакомый врач. По его рекомендации Сташенко прошла безоперационный лифтинг — ультраформер.
Фото: Instagram/@oksana_stashenko, kino-teatr.ru
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