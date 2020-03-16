Звезда сериала «Воронины» Екатерина Волкова поздравила дочь с днем рождения и показала свое беременное фото

«Поздравляем! Как же летит время... Главное, будьте здоровы все. Счастья Лизуне», «С днем рождения вашу милую девочку! Крепкого здоровья, больших успехов в учёбе, в творчестве! Всей вашей семье всего самого светлого», «С днем рождения желаю ей счастья здоровья хорошей учебы», — пожелали подписчики в комментариях.

Напомним, Екатерина Волкова вышла замуж за танцора Андрея Карпова в апреле 2010-го, всего через полгода после начала их романа.