Звезда сериала «Воронины» Екатерина Волкова поздравила дочь с днем рождения и показала свое беременное фото
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Фото: Instagram
Звезда сериала «Воронины» Екатерина Волкова поделилась с подписчиками радостной новостью. Ее дочери Лизе исполнилось 9 лет. Счастливая мать поздравила девочку с днем рождения и показала свое беременное фото.
«Через несколько дней после этой съемки на свет появится новая жизнь, и все изменится. А сегодня нашей девочке исполняется уже 9 лет. Смотрю на эти фотографии и улыбаюсь, вспоминая, как волновалась тогда в ожидании», — написала Екатерина Волкова.
«Поздравляем! Как же летит время... Главное, будьте здоровы все. Счастья Лизуне», «С днем рождения вашу милую девочку! Крепкого здоровья, больших успехов в учёбе, в творчестве! Всей вашей семье всего самого светлого», «С днем рождения желаю ей счастья здоровья хорошей учебы», — пожелали подписчики в комментариях.
Напомним, Екатерина Волкова вышла замуж за танцора Андрея Карпова в апреле 2010-го, всего через полгода после начала их романа.
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Фото и видео: Instagram
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