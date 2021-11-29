Звезда сериала «Вертинский» Филимонов рассказал о напряженных съемках: «Два раза терял сознание»

Биографию Вертинского, по словам актера, он знал неплохо, однако тут был один нюанс:

«В театральном институте разбирается творчество Вертинского, поэтому песни его знал прекрасно. Что касается биографии, то Дуня все про него проштудировала и детально со мной поделилась, этого мне было достаточно. Существовала только одна проблема: мне надо было петь, а я не поющий, пришлось учиться. В итоге до начала съемок был месяц занятий вокалом по два часа ежедневно», – пожаловался он.

Съемки и без этого были непростыми и напряженными:

«Съемки были долгие, примерно где-то полгода. И снимали мы не блоками с паузами, а каждый день. И если раз в десять дней случался выходной, то это было счастье. Однажды я попросту не приехал на смену, потому что после пробуждения потерял сознание два раза. Это случилось именно от переутомления... Еще для роли я сначала поправился на 13 килограммов, а потом скинул семь. Такие вот незабываемости, если можно это так назвать», – признается артист.