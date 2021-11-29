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Звезда сериала «Вертинский» Филимонов рассказал о напряженных съемках: «Два раза терял сознание»

Актер признался, что был не уверен, что его возьмут на эту роль, но отметил, что очень рад тому, что ему доверили ее исполнить.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Алексей Филимонов в сериале «Вертинский»

Фото: Скриншот, kino-teatr.ru

Актер Александр Филимонов, исполнивший главную роль в сериале «Вертинский», рассказал в беседе со «СтарХитом», почему сомневался в том, что получит эту роль и чего стоили эти съемки.

Он рассказал, что опасался того, что против него сыграют роли, которые он играл прежде:

«На мнение продюсеров и режиссеров часто влияет шлейф предыдущих ролей актера. А кого я играл раньше? Наркоманов, алкоголиков, бандитов и гопников. Конечно, мне хотелось сыграть что-то совсем другое. И приятно, что Дуня Смирнова выбрала меня, а я, смею надеяться, ее не подвел», – раскрыл он.

Биографию Вертинского, по словам актера, он знал неплохо, однако тут был один нюанс:

«В театральном институте разбирается творчество Вертинского, поэтому песни его знал прекрасно. Что касается биографии, то Дуня все про него проштудировала и детально со мной поделилась, этого мне было достаточно. Существовала только одна проблема: мне надо было петь, а я не поющий, пришлось учиться. В итоге до начала съемок был месяц занятий вокалом по два часа ежедневно», – пожаловался он.

Съемки и без этого были непростыми и напряженными:

«Съемки были долгие, примерно где-то полгода. И снимали мы не блоками с паузами, а каждый день. И если раз в десять дней случался выходной, то это было счастье. Однажды я попросту не приехал на смену, потому что после пробуждения потерял сознание два раза. Это случилось именно от переутомления... Еще для роли я сначала поправился на 13 килограммов, а потом скинул семь. Такие вот незабываемости, если можно это так назвать», – признается артист.

Фото: Instagram, скриншоты видео

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