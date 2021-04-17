Звезда сериала «Великолепный век» Мерьем Узерли показала лицо младшей дочери
Фото: @meryemuzerlimeryem/Instagram
В январе этого года 37-летняя Мерьем Узерли стала мамой во второй раз. Тогда на своей странице в Instagram актриса опубликовала фото с новорожденной девочкой, которую родители назвали Лили Кои. Но на снимке лицо ребенка не было отчетливо видно.
Спустя несколько месяцев Узерли порадовала поклонников фотографией подросшей дочери вместе с ее старшей сестрой Ларой, которую знаменитость родила от турецкого бизнесмена Джана Атеша. В 2013 году актриса покинула сериал «Великолепный век», который сделал ее мировой звездой, из-за физического недомогания. Как выяснилось позднее, на тот момент актриса была беременна первым ребенком. После рождения Лары Мерьем достаточно быстро вернулась в форму и приступила к работе.
Имя отца второй дочери Узерли официально не обнародовала, но СМИ уверены, что мужчина является американцем, проживающем в Берлине. Пара познакомилась в Германии, где и проживает на данный момент. В видеоинтервью изданию Hurriyet актриса рассказала, что они с молодым человеком полностью разделяют родительские обязанности. Нанимать няню или помощников влюбленные пока не планируют.
Фото и видео: @meryemuzerlimeryem/Instagram, Dave Bedrosian/Global Look Press
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