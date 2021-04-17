Звезда сериала «Великолепный век» Мерьем Узерли показала лицо младшей дочери

В январе этого года 37-летняя Мерьем Узерли стала мамой во второй раз. Тогда на своей странице в Instagram актриса опубликовала фото с новорожденной девочкой, которую родители назвали Лили Кои. Но на снимке лицо ребенка не было отчетливо видно.

Спустя несколько месяцев Узерли порадовала поклонников фотографией подросшей дочери вместе с ее старшей сестрой Ларой, которую знаменитость родила от турецкого бизнесмена Джана Атеша. В 2013 году актриса покинула сериал «Великолепный век», который сделал ее мировой звездой, из-за физического недомогания. Как выяснилось позднее, на тот момент актриса была беременна первым ребенком. После рождения Лары Мерьем достаточно быстро вернулась в форму и приступила к работе.