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Звезда сериала «Универ. Новая Общага» Анастасия Иванова раскрыла, что стала мамой месяц назад

Радостное событие актриса сумела сохранить в тайне. Интересно, что во время беременности она активно работала, и успевала совмещать работу сразу над несколькими проектами. А теперь девушка поделилась новостью с поклонниками, опубликовав кадры из фотосессии с мужем.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Анастасия Иванова в очках

Фото: @nastyavanya

Анастасия Иванова, известная зрителям по роли красотки Юли из сериала «Универ.Новая общага», стала мамой в первый раз. Артистка сама поделилась со своими поклонниками радостным событием в личном блоге. Анастасия упомянула, что мамой стала месяц назад, а сейчас она уже дома вместе с малышом.

Супруг Анастасии, музыкант Владислав Онищенко, в своем блоге выразил благодарность своей жене за наследника:

«Мой мир, моя жизнь, мои герои. Настя, я тебя очень сильно люблю. Спасибо тебе», – написал он.

Пол и имя малыша молодые родители пока решили держать в секрете.

Стоит отметить, что Анастасия не из тех звезд, которые предпочитают активно делиться событиями личной жизни со своими поклонниками. Их свадьба с мужем, которая состоялась еще в 2019 году, тоже была скромной и только для своих – пара устроила вечеринку для самых близких друзей и родственников.

Семью Анастасии можно назвать идеальной – в паре царит любовь и взаимопонимание, а мама актриса не раз признавалась, что ее супруг – очень чуткий и заботливый.

Сейчас Анастасия полностью погрузилась в заботу о малыше, решив провести с ним побольше времени, хотя даже во время беременности она продолжала работать и совмещала сразу несколько проектов.

Фото: Instagram Анастасии Ивановой, Владислава Онищенко