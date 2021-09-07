Звезда сериала «Универ. Новая Общага» Анастасия Иванова раскрыла, что стала мамой месяц назад

Анастасия Иванова, известная зрителям по роли красотки Юли из сериала «Универ.Новая общага», стала мамой в первый раз. Артистка сама поделилась со своими поклонниками радостным событием в личном блоге. Анастасия упомянула, что мамой стала месяц назад, а сейчас она уже дома вместе с малышом.

Супруг Анастасии, музыкант Владислав Онищенко, в своем блоге выразил благодарность своей жене за наследника:

«Мой мир, моя жизнь, мои герои. Настя, я тебя очень сильно люблю. Спасибо тебе», – написал он.

Пол и имя малыша молодые родители пока решили держать в секрете.