Звезда сериала «Универ. Новая Общага» Анастасия Иванова раскрыла, что стала мамой месяц назад
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Фото: @nastyavanya
Анастасия Иванова, известная зрителям по роли красотки Юли из сериала «Универ.Новая общага», стала мамой в первый раз. Артистка сама поделилась со своими поклонниками радостным событием в личном блоге. Анастасия упомянула, что мамой стала месяц назад, а сейчас она уже дома вместе с малышом.
Супруг Анастасии, музыкант Владислав Онищенко, в своем блоге выразил благодарность своей жене за наследника:
«Мой мир, моя жизнь, мои герои. Настя, я тебя очень сильно люблю. Спасибо тебе», – написал он.
Пол и имя малыша молодые родители пока решили держать в секрете.
Стоит отметить, что Анастасия не из тех звезд, которые предпочитают активно делиться событиями личной жизни со своими поклонниками. Их свадьба с мужем, которая состоялась еще в 2019 году, тоже была скромной и только для своих – пара устроила вечеринку для самых близких друзей и родственников.
Семью Анастасии можно назвать идеальной – в паре царит любовь и взаимопонимание, а мама актриса не раз признавалась, что ее супруг – очень чуткий и заботливый.
Сейчас Анастасия полностью погрузилась в заботу о малыше, решив провести с ним побольше времени, хотя даже во время беременности она продолжала работать и совмещала сразу несколько проектов.
Фото: Instagram Анастасии Ивановой, Владислава Онищенко