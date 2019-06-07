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Звезда сериала «Тест на беременность» Анна Пескова рассказала, как после родов похудела на 10 килограммов

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Слайд, который
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Анна с дочкой Настей

Фото: Instagram
Актриса только недавно призналась, что стала мамой полтора года назад.

Звезда сериала «Тест на беременность» Анна Пескова в конце мая рассказала в социальных сетях, что у нее есть дочь Настя, которой уже полтора года. Актриса призналась, что собиралась рассказать о малышке на премьере фильма «Донбасс. Окраина», в котором снималась уже беременной, но пришлось открыть все карты раньше.

«В интернет попали некоторые мои фотографии, потом они оказались у СМИ, - рассказывает в интервью «СтарХиту» Анна Пескова. – И мы с мужем решили, что уже пора».

Анна вышла замуж за Дмитрия Пристанскова в 2016 году, их дочь родилась в декабре 2017-го. Для Дмитрия ребенок стал уже вторым. Актриса признается, что муж очень хороший отец, помогал и во время беременности и сразу после рождения дочери.

«Он взял на работе отпуск и ездил со мной на съемки, возил продукты, которые прописал доктор, - вспоминает Анна. – Помогал сразу после рождения Насти».

Дмитрий много общается со старшей дочерью Соней, но встреча дух его дочек пока не произошла. «Мы очень этого хотим, и девочки обязательно увидятся», - говорит Анна Пескова.

Мама Анны живет и работает во Франции, родители Дмитрия преподают в Санкт-Петербурге. Поэтому по хозяйству молодой маме помогает бабушка по папиной линии, а теперь уже и няни. На вопрос, на кого похожа маленькая Настя, Анна отвечает: «Внешне она папина копия, а черты характера взяла от меня. Также как и артистизм с кокетством».

Анна во время беременности набрала всего 10 килограммов, а живот стал виден лишь на позднем сроке. Многие и не догадывались, что актриса находится в интересном положении. В картине «Донбасс. Окраина» она снималась уже перед самыми родами. И в последних сценах фильма в опасных эпизодах Анну заменяла дублер.

После рождения дочери Анна Пескова быстро пришла в форму. «Признаюсь, что, глядя на некоторых приятельниц, боялась поправиться. У меня пропал аппетит, я буквально заставляла себя перекусывать. Поэтому 10 килограммов растаяли на глазах всего за две недели».

Сейчас актриса занимается фитнесом, следит за питанием. А если из-за съемок не получается сходить в тренажерный зал, то стоит в планке и отжимается дома.

Текст: Галина Нежнева

Фото: Instagram

Видео: youtube.com/ Онлайн Фитнес клуб ЖИВИ!

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