Звезда сериала «Тест на беременность» Анна Пескова рассказала, как после родов похудела на 10 килограммов

Анна вышла замуж за Дмитрия Пристанскова в 2016 году, их дочь родилась в декабре 2017-го. Для Дмитрия ребенок стал уже вторым. Актриса признается, что муж очень хороший отец, помогал и во время беременности и сразу после рождения дочери.

«Он взял на работе отпуск и ездил со мной на съемки, возил продукты, которые прописал доктор, - вспоминает Анна. – Помогал сразу после рождения Насти».

Дмитрий много общается со старшей дочерью Соней, но встреча дух его дочек пока не произошла. «Мы очень этого хотим, и девочки обязательно увидятся», - говорит Анна Пескова.

Мама Анны живет и работает во Франции, родители Дмитрия преподают в Санкт-Петербурге. Поэтому по хозяйству молодой маме помогает бабушка по папиной линии, а теперь уже и няни. На вопрос, на кого похожа маленькая Настя, Анна отвечает: «Внешне она папина копия, а черты характера взяла от меня. Также как и артистизм с кокетством».