Звезда сериала «След» тратит все свои гонорары на больного сына

«Жена ушла из театра, чтобы все время находиться рядом с Илюшей. Сама начала изучать заболевание и нашла верный научный подход, который применяется в Америке. Благодаря ей удалось добиться определенных успехов. Даже врачи удивляются. Например, сейчас сын сам одевается, ест и ходит в туалет. Для детей с аутизмом и ДЦП это огромные достижения», – рассказывает Евгений.

А ведь у актеров есть и младшая дочь — 4-летняя Ника. Врачи предупреждали актеров о существующем риске, что их второй ребенок тоже может родиться особенным. Однако родители не отступились, и на свет появилась здоровенькая Ника.

Евгений Кулаков в передаче на НТВ, делится переживаниями связанными со скорым совершеннолетием сына. Ведь в апреле Илье исполнится 18, и он лишится всех льгот, которые положены детям с ограниченными возможностями. Однако, Родители не унывают. Каждый шаг сына или новое слово, сказанное им, супруги воспринимают как очередную победу над страшными диагнозами. Актеры мечтают открыть инклюзивный центр и помогать семьям, в которых есть особенные дети от 18 и старше.