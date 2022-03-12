Звезда сериала «След» тратит все свои гонорары на больного сына
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Фото: Анатолий Ломахов/Global Look Press
Однако, это еще не повод расслабляться. Операцию сделали по квоте, а вот на реабилитацию, которая должна быть пожизненной, звезда «Физрука» тратит все свои гонорары. Илью нельзя оставить одного ни на минуту. За сыном актера постоянно нужен надзор. Жена Евгения поставила крест на своей актерской карьере, чтобы заботиться о 17-летнем сыне.
«Жена ушла из театра, чтобы все время находиться рядом с Илюшей. Сама начала изучать заболевание и нашла верный научный подход, который применяется в Америке. Благодаря ей удалось добиться определенных успехов. Даже врачи удивляются. Например, сейчас сын сам одевается, ест и ходит в туалет. Для детей с аутизмом и ДЦП это огромные достижения», – рассказывает Евгений.
А ведь у актеров есть и младшая дочь — 4-летняя Ника. Врачи предупреждали актеров о существующем риске, что их второй ребенок тоже может родиться особенным. Однако родители не отступились, и на свет появилась здоровенькая Ника.
Евгений Кулаков в передаче на НТВ, делится переживаниями связанными со скорым совершеннолетием сына. Ведь в апреле Илье исполнится 18, и он лишится всех льгот, которые положены детям с ограниченными возможностями. Однако, Родители не унывают. Каждый шаг сына или новое слово, сказанное им, супруги воспринимают как очередную победу над страшными диагнозами. Актеры мечтают открыть инклюзивный центр и помогать семьям, в которых есть особенные дети от 18 и старше.
Фото и видео: Анатолий Ломахов/Global Look Press, instagram.com/culacoff