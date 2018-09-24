logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Звезда сериала «Склифосовский» Ольга Павловец рассказала о смерти четырехлетнего сына

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 10

Фото из Instagram Ольги Павловец

Arrows-left
Arrows-right
Reload
Актриса Ольга Павловец потеряла сына из-за несчастного случая.

Новой героиней передачи «Судьба человека» стала актриса Ольга Павловец. Несколько лет назад она потеряла сына из-за несчастного случая. Маленькому Прохору было всего четыре года.

«Сын тогда жил с моими родителями в Санкт-Петербурге, а я работала в Москве. Старалась часто ездить к нему, навещать, разговаривать по телефону. И вот однажды папа позвонил мне и сказал. Я уже знала, что он скажет, чувствовала. Это было трагическое стечение обстоятельств. Он споткнулся, ударился головой и упал в канавку с водой. Никто уже не мог ему помочь. Я плохо помню, что со мной происходило тогда», — рассказала она.

Трагедия, которая произошла в 2009 году, совершенно выбила молодую женщину из колеи. Она не давала интервью, не могла полноценно работать, ей в голову приходили мысли об отсутствии смысла жизни.

Со временем память вытеснила события тех лет. «У меня нет ощущения, что я потеряла ребенка. Мне кажется, что он до сих пор находится рядом», — призналась она.

Благодаря поддержке гражданского мужа Ивана Шибанова и новому материнству актриса смогла справиться с трагедией. Спустя несколько недель она начала задумываться о том, чтобы стать мамой еще раз. Через год родился Макар.

В этих отношениях Павловец дважды стала матерью. После расставания с отцом своих детей Ольга родила третьего ребенка, однако предпочитает скрывать подробности своей личной жизни, посвящая больше внимания творчеству.

Фото и видео: instagram

Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
Елена Степаненко раскрыла детали развода: «Евгений Петросян пытается скрыть истинную причину расторжения брака»
В «леопарде» и на каблуках: 69-летняя Алла Пугачева затмила всех на вечеринке в честь дня рождения своих детей
Виктория Лопырева встречается с известным политиком?
Экс-участница «Дома-2» рассекретила сумму гонорара за скандал с Серовым
Мария Порошина беременна от женатого актера Ярослава Бойко?
5-летний Саша Плющенко вошел в пятерку самых красивых детей мира