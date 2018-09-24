Звезда сериала «Склифосовский» Ольга Павловец рассказала о смерти четырехлетнего сына

Новой героиней передачи «Судьба человека» стала актриса Ольга Павловец. Несколько лет назад она потеряла сына из-за несчастного случая. Маленькому Прохору было всего четыре года.

«Сын тогда жил с моими родителями в Санкт-Петербурге, а я работала в Москве. Старалась часто ездить к нему, навещать, разговаривать по телефону. И вот однажды папа позвонил мне и сказал. Я уже знала, что он скажет, чувствовала. Это было трагическое стечение обстоятельств. Он споткнулся, ударился головой и упал в канавку с водой. Никто уже не мог ему помочь. Я плохо помню, что со мной происходило тогда», — рассказала она.

Трагедия, которая произошла в 2009 году, совершенно выбила молодую женщину из колеи. Она не давала интервью, не могла полноценно работать, ей в голову приходили мысли об отсутствии смысла жизни.

Со временем память вытеснила события тех лет. «У меня нет ощущения, что я потеряла ребенка. Мне кажется, что он до сих пор находится рядом», — призналась она.