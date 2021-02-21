Звезда сериала «Склифосовский» рассказала о трагической гибели мужа

Ирина Основина сыграла в популярном сериале старшую медсестру Фаину Игоревну. В эфире программы «Привет, Андрей!» собрались актеры сериала «Склифосовский». Среди приглашенных была и Ирина Основина, одну из знаковых ролей. Актриса рассказала, что в 2017 году потеряла мужа Сергея Кудрявцева. Мужчина долгое время боролся с онкологическим заболеванием и в итоге не смог побороть рак. К слову, Ирина Основина буквально вернула Сергея к профессии актера, так как, отсидев срок в тюрьме, тот был в очень подавленном состоянии. Ирина рассказала: «Когда он умирал, меня поддерживал весь «Склифосовский». Я стресс заедала тортиком «Прага», поэтому, конечно, немного поправилась. Но я худею». В эфире на это отреагировал Максим Аверин. Коллега актрисы и исполнитель роли Брагина в «Склифосовском» отметил, что она выглядит отлично: «Тебе это страшно идет».