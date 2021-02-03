Звезда сериала «Склифософский» Анна Якунина стала бабушкой

Актриса Анна Якунина снимается в популярном сериале «Склифософский» с первого сезона (вышел уже 8-й). В интервью «СтарХиту» Анна рассказала, что съемочная группа стала уже почти семьей, а также приоткрыла тайны в личной жизни.

Во время съемок Якуниной дважды приходилось надевать накладной живот, так как ее героиня ждала детей. Анна призналась, что она так привыкла к нему, что даже на съемки в другой картине ей приносили живот из «Склифософского». Анна призналась, что ее реальные беременности были разными: первую дочь Анастасию она родила в 20 лет от одногруппника по ГИТИСу Сергея Стегайлова, а вторую — Марию — в 27 лет.

«В юности относишься ко всему безбашенно. Над вторым ребенком уже больше трясешься, — рассказала 52-летняя актриса. — Кстати, на днях я стала бабушкой. Меня осчастливила старшая дочь Настя».