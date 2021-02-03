Звезда сериала «Склифософский» Анна Якунина стала бабушкой
Фото: www.instagram.com/annyakunina/
Актриса Анна Якунина снимается в популярном сериале «Склифософский» с первого сезона (вышел уже 8-й). В интервью «СтарХиту» Анна рассказала, что съемочная группа стала уже почти семьей, а также приоткрыла тайны в личной жизни.
Во время съемок Якуниной дважды приходилось надевать накладной живот, так как ее героиня ждала детей. Анна призналась, что она так привыкла к нему, что даже на съемки в другой картине ей приносили живот из «Склифософского». Анна призналась, что ее реальные беременности были разными: первую дочь Анастасию она родила в 20 лет от одногруппника по ГИТИСу Сергея Стегайлова, а вторую — Марию — в 27 лет.
«В юности относишься ко всему безбашенно. Над вторым ребенком уже больше трясешься, — рассказала 52-летняя актриса. — Кстати, на днях я стала бабушкой. Меня осчастливила старшая дочь Настя».
Фото: www.instagram.com/annyakunina/
Анна Якунина рассказала и о своей давней дружбе с Максимом Авериным. «Максим называет меня Нюра. Мы даже никогда не обижаемся друг на друга, хотя на съемках можем и прикрикнуть. Давняя дружба — это как многолетний брак. Чтобы все было нормально, надо обо всем говорить откровенно», — говорит актриса.
Актрисе часто приходится играть героинь гораздо моложе нее самой. Но она об этом не задумывается. «Я не люблю молодиться. Не думаю, что играю женщинцу младше. Мне всегда комфортно. Специально что-то не делаю. Просто поддерживаю себя в форме и хожу к косметологу», — раскрыла Анна свои секреты красоты.
Младшая дочь артистки Мария пошла по ее стопам и уже снимается в кино. Знаменитая мать дает ей совет не зацикливаться только на этой профессии. «Всегда говорю, что надо думать о чем-то еще, актерская профеесия обесценилась. Раньше был отбор артистов, все было эксклюзивно. Теперь все не так высоко», — уверена актриса.
Фото и видео: Instagram Анны Якуниной, кинокомпания «Русское»
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