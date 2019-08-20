Звезда сериала «Счастливы вместе» Наталья Бочкарева рассказала, как похудела на 60 кг после вторых родов

«Правда о том, как я похудела! Порой даже забавно читать про себя в интернете о том, как я похудела на 20 кг (с 79 до 59 кг)!

Различные сайты и аккаунты в соцсетях размещают информацию о моих супер-диетах, каких-то препаратах, курс которых я якобы принимала, чтобы сбросить вес и прочей чепухе. Самый курьезный случай произошел, когда однажды меня попросили подписать книгу о похудении, которую якобы я написала «Как похудеть и не умереть. Несерьезные диеты Даши Букиной».

Мошенники издали эту чушь тиражом в 700 тыс.экземпляров, чтобы заработать на доверчивом читателе.

Так вот, правда в том, что после рождения второго ребенка, не восстановившись после первой беременности, я весила ❗️ВНИМАНИЕ❗️ 120 кг❗️и сбросила не 20 кг, как пишут, а больше 60 кг меньше чем за год!

Рецепт прост: физические нагрузки (я много танцевала, участвуя в проекте «Танцы со звездами», спортзал и НИКАКИХ ДИЕТ!!! Главное - не есть на ночь! И я скажу Вам так, я - жуткая сладкоежка! всегда такой была. не могу отказать себе в этом маленьком удовольствии. Поэтому, если вы, дорогие подписчики, увидите что-то подобное в сети, газетах, и других средствах массовой информации, знайте, что это неправда, «фэйк», и не имеет отношения ни к реальности, ни ко мне! Всех люблю», - поделилась своей историей Наталья (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена, — прим. ред.).