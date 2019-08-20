Звезда сериала «Счастливы вместе» Наталья Бочкарева рассказала, как похудела на 60 кг после вторых родов

39-летняя Наталья Бочкарева – мама двоих детей, которых родила с разницей в год. После появления в 2008 году дочери Маши Наталья поправилась до 120 килограммов. После актриса смогла сбросить половину веса.
После того, как Бочкарева быстро избавилась от лишнего веса, активизировались мошенники, которые от имени артистки продавали чудодейственные средства для похудения.
Наталья опубликовала в Instagram большой пост, в котором рассказала, как худела на самом деле и как мошенники зарабатывали на ней немалые деньги.
«Правда о том, как я похудела! Порой даже забавно читать про себя в интернете о том, как я похудела на 20 кг (с 79 до 59 кг)!
Различные сайты и аккаунты в соцсетях размещают информацию о моих супер-диетах, каких-то препаратах, курс которых я якобы принимала, чтобы сбросить вес и прочей чепухе. Самый курьезный случай произошел, когда однажды меня попросили подписать книгу о похудении, которую якобы я написала «Как похудеть и не умереть. Несерьезные диеты Даши Букиной».
Мошенники издали эту чушь тиражом в 700 тыс.экземпляров, чтобы заработать на доверчивом читателе.
Так вот, правда в том, что после рождения второго ребенка, не восстановившись после первой беременности, я весила ❗️ВНИМАНИЕ❗️ 120 кг❗️и сбросила не 20 кг, как пишут, а больше 60 кг меньше чем за год!
Рецепт прост: физические нагрузки (я много танцевала, участвуя в проекте «Танцы со звездами», спортзал и НИКАКИХ ДИЕТ!!! Главное - не есть на ночь! И я скажу Вам так, я - жуткая сладкоежка! всегда такой была. не могу отказать себе в этом маленьком удовольствии. Поэтому, если вы, дорогие подписчики, увидите что-то подобное в сети, газетах, и других средствах массовой информации, знайте, что это неправда, «фэйк», и не имеет отношения ни к реальности, ни ко мне! Всех люблю», - поделилась своей историей Наталья (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена, — прим. ред.).
«Вы очаровательная женщина. Молодец что похудела, фигура супер», «Ничего себе! Молодец! А я часто слышу,что главное-еда,а не спорт в вопросе похудения...», «Помню вас в сериях Букиных. Такая сочненькая пухляшка была, а потом к последним сезонам снова похудела, как в первом сезоне. Так держать», - написали Бочкаревой в комментариях.
Напомним, детей Наталья Бочкарева родила в браке с адвокатом Николаем Борисовым, который был старше нее на 13 лет. Их отношения закончились в 2014 году.
Текст: Галина Нежнева
Фото: Gennadii Usoev, Anatoly Lomokhov/ Global look press, Instagram
Видео: Instagram
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