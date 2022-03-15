Звезда сериала «СашаТаня» Анастасия Гайворонская пострадала от рук мошенников

Пару дней назад девушка обратилась в полицию. Сотрудникам отдела актриса рассказала, что стала жертвой мошенников. 31-летняя Анастасия Гайворонская объяснила, что зашла на известный в Росси сайт для размещения объявлений, чтобы выставить на продажу свой телевизор.

Прошло несколько часов после того, как телезвезда опубликовала объявление и с ней связался незнакомец. По словам Анастасии, мужчина был заинтересован в предложении. У них завязалась переписка, в ходе которой покупатель узнавал некоторые нюансы, касающиеся товара. Девушку озвучила свою цену и уточнила все детали сделки. Мужчина настаивал на онлайн-переводе средств и актриса предоставила ему номер своей банковской карты, сообщает «Комсомольская правда».

После того, как девушка назвала незнакомцу заветные цифры, она поняла, в чем дело. На ее мобильный телефон стали сыпаться сообщения о списании денежных средств.

«В ходе переписки с потенциальным покупателем телевизора, 31-летняя актриса Анастасия Гайворонская сообщила последнему конфиденциальную информацию по своей банковской карте. В результате со счета актрисы было списано 4449 рублей. Поняв, что ее обманули девушка направилась в полицию и написала заявление на мошенника», — сообщил сотрудник полиции. Правоохранительные органы начали проверку и уже разыскивают злоумышленника.