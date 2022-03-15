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Звезда сериала «СашаТаня» Анастасия Гайворонская пострадала от рук мошенников

Актриса планировала продать старую технику, которую давно не использует. Однако это решение обернулось ей боком. Звезда лишилась приличной суммы денег.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Анастасия Гайворонская

Фото: instagram/ gotovschik

Пару дней назад девушка обратилась в полицию. Сотрудникам отдела актриса рассказала, что стала жертвой мошенников. 31-летняя Анастасия Гайворонская объяснила, что зашла на известный в Росси сайт для размещения объявлений, чтобы выставить на продажу свой телевизор.

Прошло несколько часов после того, как телезвезда опубликовала объявление и с ней связался незнакомец. По словам Анастасии, мужчина был заинтересован в предложении. У них завязалась переписка, в ходе которой покупатель узнавал некоторые нюансы, касающиеся товара. Девушку озвучила свою цену и уточнила все детали сделки. Мужчина настаивал на онлайн-переводе средств и актриса предоставила ему номер своей банковской карты, сообщает «Комсомольская правда».

После того, как девушка назвала незнакомцу заветные цифры, она поняла, в чем дело. На ее мобильный телефон стали сыпаться сообщения о списании денежных средств.

«В ходе переписки с потенциальным покупателем телевизора, 31-летняя актриса Анастасия Гайворонская сообщила последнему конфиденциальную информацию по своей банковской карте. В результате со счета актрисы было списано 4449 рублей. Поняв, что ее обманули девушка направилась в полицию и написала заявление на мошенника», — сообщил сотрудник полиции. Правоохранительные органы начали проверку и уже разыскивают злоумышленника.

Фото: Instagram

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