Звезда сериала «Саша + Маша» Елена Бирюкова переезжает в особняк за городом

Пока сотни или тысячи людей мечтают перебраться в столицу, актриса Елена Бирюкова приняла противоположное решение. Звезда сделала выбор в пользу Подмосковья и наслаждается подготовкой к переезду: обсуждает с дизайнерами дизайн новой кухни, выбирает уютные диваны в свой особняк.

«Надеюсь, что Новый год отмечу уже в новом доме. Должны успеть. Потому что по большому счету нам остались последние штрихи», — рассказала она «СтарХиту».

Новое жилище расположено в 15 километрах от МКАД, в Новой Москве.

«Я сразу купила особняк с ремонтом. Честно говоря, мне не хотелось самой контролировать эти работы. Точную стоимость дома называть не буду. Скажу только, что обошлось без серьезных финансовых вложений. Я поменяла свою московскую квартиру на дом. Немного доплатила, и теперь мы живем на свежем воздухе», — радуется Елена.

А как считаете вы, где лучше жить — в большом городе или за его пределами?