Звезда сериала «Родком» Ольга Лерман вышла замуж за иностранца и переехала в Амстердам

Об этом важном событии девушка рассказала во время интервью с порталом «Экспресс-газета». «Недавно вышла замуж за голландского инженера», — делится своим счастьем Лерман. Однако ради отношений с возлюбленным Ольге пришлось идти на компромисс — ее мужчине не удалось найти работу в России и они перебрались жить к нему на родину. «Попробовали пожить у меня, но у супруга в России оказалось туго с работой. Переехали к нему», — отмечает актриса фильма «Одинок по контракту».

Она рассказывает, что проблем в коммуникации у нее с супругом не возникает — возлюбленные общаются сразу на трех языках. «Я говорю по-английски, но и штудирую голландский, а муж учит русский. Сейчас изъясняемся на смешении языков», — делится Ольга.

Также Лерман рассказала о самой свадьбе. «Я не сторонница загса. Свадьбы как таковой у нас не было, просто пошли в джинсах и расписались», — сообщает она. Причиной такой спешки послужили ограничения из-за коронавирусной инфекции — девушка не могла попасть к любимому мужчине, пока не стала его супругой. «Только из-за того, что однажды я к мужу-голландцу не смогла вылететь из-за пандемии, а теперь как официальному члену семьи сделать это гораздо легче», — откровенно объясняет Ольга.