Звезда сериала «Оттепель» Анна Чиповская рассказала о своем отношении к старости

Анна Чиповская дала интервью Светлане Бондарчук, в котором откровенно рассказала о своем отношении к возрастным изменениям. По словам актрисы, она рассматривает эту проблему с двух сторон: как артист и как женщина. «Как актрисе мне возраст скорее на руку. Все хорошее только начинается. Будут роли, интересные мне с драматической точки зрения. Они лежат дальше, где-то к 40 годам», — объяснила телезвезда.

С другой стороны, Анна, конечно, переживает о том, что молодость уйдет: «Это неизбежно. Но очень многое сейчас можно с собой делать. Я не говорю про какие-то безумные пластические операции, про что-то кардинальное. Речь об уходе. Возможности косметологии сейчас настолько большие, надо только начать работать с грамотным специалистом». Несмотря на это, актриса хочет увидеть, как изменится с возрастом ее лицо. Светлана Бондарчук отметила, что Анна с возрастом не потеряет своего обаяния.