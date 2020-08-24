Звезда сериала «Ольга» Яна Троянова призналась, что хотела покончить с собой после смерти сына

«Я включаю в машине Земфиру, выезжаю… Трезвая, вменяемая, но понимающая, что я не вывожу. Я с этим жить не смогу. И понимаю, насколько эгоистка. Человек едет в другой машине, ни в чем не виноват, а у меня горе, мне врезаться надо. В этот момент не работает мозг. Все как в кино. Мы уже были близко друг к другу, и у меня руль сам поворачивает вправо», — рассказала Яна Троянова в интервью шоу «Осторожно, Собчак!».

Актриса вспомнила, что в тот день пришла домой и легла спать, и ей приснился сын: «Он заходит, как обычно рубит салат на кухне... Я на него смотрю и говорю: ''Коля, ты же умер, как ты здесь оказался?''. Он поворачивается ко мне и говорит: ''Еще раз ты себе такое позволишь…'' И тогда я все поняла».

Звезда сериала «Ольга», фильмов «Страна Оз» и «Кококо» призналась, что не планирует рожать детей в будущем. Впрочем, актриса не исключает, что когда-нибудь возьмет ребенка из детского дома.