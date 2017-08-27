Звезда сериала «Ольга» на канале ТНТ Яна Троянова, сыгравшая мать-одиночку с запутанной личной жизнью, сумела завоевать любовь тысячи зрителей.

Как рассказала сама актриса, она всегда хотела быть своей для народа, а ее героиня как раз говорит на языке миллионов женщин нашей страны, попавших в тяжелую жизненную ситуацию.

«Многие из нашего поколения рожают детей и рассчитывают только на себя. Я и сама из неполной семьи. С детства видела, как мама умела выкручиваться — двое детей, три работы», - поведала Яна в интервью журналу «7 дней».