Звезда сериала «Ольга» Яна Троянова откровенно рассказала о драках и унижениях в первом браке
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Звезда сериала «Ольга» на канале ТНТ Яна Троянова, сыгравшая мать-одиночку с запутанной личной жизнью, сумела завоевать любовь тысячи зрителей.
Как рассказала сама актриса, она всегда хотела быть своей для народа, а ее героиня как раз говорит на языке миллионов женщин нашей страны, попавших в тяжелую жизненную ситуацию.
«Многие из нашего поколения рожают детей и рассчитывают только на себя. Я и сама из неполной семьи. С детства видела, как мама умела выкручиваться — двое детей, три работы», - поведала Яна в интервью журналу «7 дней».
Рассуждая о женщинах с нелегкой судьбой, актриса вспомнила и о своем неудавшемся первом браке. Сразу после окончания школы Яна вышла замуж, однако семейная жизнь не заладилась, а единственным счастливым воспоминанием Трояновой стал только выход из роддома, а все остальное – это драки, измены и унижения.
«Когда я лежала в больнице со сломанным носом и тяжелым сотрясением мозга, мама пришла и сказала: «Не для этого я тебя рожала». И тогда я развелась. После того брака осталось выжженное поле… Я больше так и не решилась официально замуж выйти», - заключила она.
Сейчас Яна вот уже больше 10 лет счастлива в отношениях с кинорежиссером Василием Сигаревым.
Фото: instagram.com