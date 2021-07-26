Звезда сериала «Мухтар» Зинаида Пасютина скончалась на 74-м году жизни

Театральная и киноактриса Зинаида Пасютина скончалась в возрасте 73 лет. Об этом сообщили ее коллеги, которые пребывают в огромном шоке.

Причины смерти артистки неизвестны, а ее коллеги отмечают, что она очень редко жаловалась на здоровье.