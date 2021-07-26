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Звезда сериала «Мухтар» Зинаида Пасютина скончалась на 74-м году жизни

Артистка редко жаловалась на плохое самочувствие, и ее смерть стала шоком для многих коллег.
Звезда сериала «Мухтар» Зинаида Пасютина скончалась на 74-м году жизни

Театральная и киноактриса Зинаида Пасютина скончалась в возрасте 73 лет. Об этом сообщили ее коллеги, которые пребывают в огромном шоке.

Причины смерти артистки неизвестны, а ее коллеги отмечают, что она очень редко жаловалась на здоровье.

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Зинаида Пасютина

Фото: Кадр из сериала

«Она вела активную творческую, научную и общественную деятельность. Профессор Пасютина принимала участие в работе Всемирных конгрессов по театральному искусству, проводила мастер-классы не только в Беларуси, но и за рубежом — в Германии, Литве, Латвии и других странах. Зинаида Михайловна была обаятельным, душевным человеком, пользовалась уважением коллег и студентов. Коллектив Белорусского государственного университета культуры и искусств скорбит в связи со смертью Зинаиды Михайловны Пасютиной», — говорится в сообщении.

Зинаида Пасютина

Зинаида Пасютина

Фото: Кадр из сериала

Хотя Пасютина была больше театральной актрисой, она запомнилась зрителям своими яркими ролями в кино, в том числе в фильмах и сериалах «Мухтар. Новый след», «Причал любви и надежды», «Любовь из пробирки».

Кроме того, коллеги запомнили ее как очень отзывчивого человека и прекрасного товарища, который никогда не бросит в беде своих близких.

Фото:кадры из сериала

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