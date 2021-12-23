Звезда сериала «Кухня» Ольга Кузьмина перенесла серьезную операцию — что произошло

Именно это стало причиной отказа от роли в съемках, а после и обращения к хирургу. «С тех пор я стала прислушиваться к своему носу — а действительно ли там что-то не так? И правда. Со временем стала замечать, что нос стало закладывать, по ночам дышать тяжело, а как только зимой включили отопление — дело совсем стало плохо. Вот я и решила, что отдамся в руки доблестного хирурга, у которого оперируются и лечатся наши военные, летчики и космонавты!» — вспоминает Кузьмина.

Она отметила, что специалисту удалось, буквально «собрать ей новую прямую перегородку из моей сложносочиненной». Операция прошла успешно, за что актриса поблагодарила врачей. На данный момент Ольга все еще находится в военном госпитале им. Бурденко.