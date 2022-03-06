Звезда сериала «Кухня» Мария Ульянова впервые стала мамой
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press
Мария опубликовала фотографии, на которых позирует с беременным животом. Черно-белые профессиональные снимки актриса трогательно подписала, с теплотой вспоминая главное событие в своей жизни.
Ульянова призналась, что ребенок появился на свет еще 22 февраля, но рассказать об этом она решила только сейчас. «Моя новая главная роль! Сегодня 11 дней после родов. Человек пришел 22.02.2022 сам выбрал дату», — написала Мария.
Звезда сериала «Кухня» легко перенесла беременность и не сталкивалась с частыми проблемами многих будущих мам. Артистка также призналась, что первенец появился на свет в Турции, а во время съемок спортивной передачи «Форд Боярд» она уже находилась в положении.
«Это время было чудесным, у меня не было токсикоза, мы много путешествовали, даже на сами роды уехали в тепло в Турцию, ещё до всех событий. Кстати, на Форт Боярд я была уже в положении, но, естественно, никто об этом не знал», — призналась актриса.
Залог хорошей беременности, по мнению Марии — это здоровое питание, психолог и спорт. Звезда на протяжении девяти месяцев занималась бегом и йогой.
Имя, пол и отца ребенка артистка пока не разглашает.
Фото: Instagram, Global Look Press