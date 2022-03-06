Звезда сериала «Кухня» Мария Ульянова впервые стала мамой

Звезда сериала «Кухня» легко перенесла беременность и не сталкивалась с частыми проблемами многих будущих мам. Артистка также призналась, что первенец появился на свет в Турции, а во время съемок спортивной передачи «Форд Боярд» она уже находилась в положении.

«Это время было чудесным, у меня не было токсикоза, мы много путешествовали, даже на сами роды уехали в тепло в Турцию, ещё до всех событий. Кстати, на Форт Боярд я была уже в положении, но, естественно, никто об этом не знал», — призналась актриса.

Залог хорошей беременности, по мнению Марии — это здоровое питание, психолог и спорт. Звезда на протяжении девяти месяцев занималась бегом и йогой.

Имя, пол и отца ребенка артистка пока не разглашает.