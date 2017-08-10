3 августа в одной из элитных клиник столицы Елена Подкаминская во второй раз стала мамой. Актриса родила девочку, отцом которой является 39-летний Денис Гущин.

Сегодня звезда сериала «Кухня» отмечает неделю со дня рождения малышки. В честь этого Елена решила рассекретить имя дочки, написав в своем блоге: «Неделя Жизни... Дочь... Ева, Эва, Ив... Наша Любовь, Нежность, Чудо».

Поклонники поздравили актрису с этим радостным событием, отметив, что она выбрала очень красивое имя для наследницы: «Ева - какое же красивое имя. Поздравляю», «Поздравляю с рождением маленькой малышки», «Поздравляю!!! Пусть малышка вас радует и будет здоровой», «Еще одна красота будет радовать наш мир!», «Очень красивое имя! Рада за вас)».

Напомним, что Елена так же воспитывает семилетнюю дочь Полину, которая появилась на свет в браке с Александром Пляцевым.

Фото: instagram.com