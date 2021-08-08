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Звезда сериала «Клиника» Марки Пост умерла на 71-м году жизни

Популярная американская актриса скончалась после длительной борьбы с раком. Звезда лечилась на протяжении последних трех лет и, несмотря на болезнь, продолжала сниматься в кино в перерывах между курсами химиотерапии. Пост известна зрителям по ролям во многих успешных фильмах и сериалах: «Полиция Чикаго», «Все без ума от Мэри», «Говорящая с призраками», «Клиника» и другие.