Звезда сериала «Клиника» Марки Пост умерла на 71-м году жизни
Популярная американская актриса скончалась после длительной борьбы с раком. Звезда лечилась на протяжении последних трех лет и, несмотря на болезнь, продолжала сниматься в кино в перерывах между курсами химиотерапии. Пост известна зрителям по ролям во многих успешных фильмах и сериалах: «Полиция Чикаго», «Все без ума от Мэри», «Говорящая с призраками», «Клиника» и другие.
Марки Пост родилась 4 ноября 1950 года в Пало-Альто, штат Калифорния. Актриса начинала свою карьеру за кулисами игровых шоу и в конце 70-х стала появляться в кино.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
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Фото: Picture-alliance
Первыми успешными фильмами знаменитости стали «Невероятный Халк», «Синдром Лазаря» и «Бак Роджерс в 25 веке».
Сметенные лавиной (Survival on the Mountain) 1997 г.
После того как звезда узнала о своем диагнозе, она наотрез отказалась делать перерыв в карьере. Последними работами Марки стали фильм «Четыре рождества и свадьба» и сериал «Детки в порядке».
Актриса дважды была замужем и воспитала двоих дочерей.
Фото и видео: Picture-alliance, Youtube
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