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Звезда сериала «Кармелита» Денис Матросов рассказал о личном горе: «Мама умерла на моих руках»

Для актера новогодние праздники навсегда останутся в памяти самым мрачным периодом в его жизни. 3 января из жизни ушла мама Дениса Матросова. Убитый горем артист поделился своими переживаниями с прессой.
Слайд, который
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Денис Матросов

Фото: instagram/ denismatrosov

4 января в своем личном блоге в Instagram актер сообщил о смерти близкого человека. «Помолитесь о душе новоприставленной Галины! Мамулькин очень любила праздники и всегда отмечала Рождество! Вспоминайте ее с улыбкой! Светлая память», — написал Денис. Он не стал раскрывать причины смерти.

Позже выяснилось, что мама 49-летнего актера тяжело болела. Денис Матросов старался все свое время проводить с ней. Он принял решение поставить свою карьеру на паузу, чтобы всецело быть рядом с близким человеком.

«Восемь месяцев пытался спасти маму. Когда изучал болезнь Леонида Куравлева — понимал, что у мамы все так же… деменция. Она умерла практически на моих руках. Я отказался от работы, сидел с ней. Рядом были и сиделки», — поделился артист с Андреем Малаховым в эфире передачи «Прямой эфир».

Напомним, что отец Матросова умер 38 лет назад. После смерти супруга мама Дениса так и не вышла замуж. Она воспитывала двух детей одна. «Она очень сильно любила тебя и любит по сей день... Для нее ты был всем, с твоим уходом мы с сестрой стали всем… Твоя библиотека, которую ты с таким рвением собирал, так и осталась. Прошли годы, никто из нас в семье так и не смог с ней расстаться. Сейчас время гаджетов, пыльные полки не в моде, но твои книги и твои полки живы...» — приводит обращение артиста к покойному отцу StarНit.

Фото и видео: Instagram

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