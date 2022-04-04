Звезда сериала «Кадетство» Павел Бессонов шокировал публику болезненным видом

31-летний Павел Бессонов давно не появляется на публике и телеэкранах. Причиной всему послужил тяжелый развод, который вызвал депрессию. Из-за сильного стресса актер заметно похудел. Фанаты с трудом узнают актера.

Когда Павел понял, что его отношения потерпели крах, он начал стремительно сбрасывать вес . «Получилось так, что я перестал есть, все нарушилось. Мне стало страшно, когда вес со 100 кг падал», — вспоминает артист в программе «Звезды сошлись». В итоге артист попрощался с 40-ка килограммами.

У бывшего кадета диагностировали булимию. С тех пор ему не удается набрать даже пару кило. Гости и ведущие телепередачи «Звезды сошлись» пришли в ужас, когда увидели впалые щеки и синяки под глазами Павла.

«У меня нет чувства голода, я его пять лет назад вообще убил. Еще пил», — признался Бессонов. На данный момент актер пытается исправить последствия страшной болезни.