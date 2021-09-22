Звезда сериала «ИП Пирогова» Ксения Теплова родила второго ребенка
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @kseniateplova
Ксения Теплова, известная зрителям по роли Саши в сериале «ИП Пирогова», стала матерью во второй раз. В своем Instagram она поделилась радостной новостью со своими поклонниками.
«19.09.2021. У нас родилась Александра Артемовна Быстрова! Новая жизнь», — написала она.
Стоит отметить, что на протяжении всей беременности Ксения скрывала свое интересное положение. На всех фотографиях, которые девушка публиковала в своем блоге, она прятала живот.
Пара вместе уже более шести лет. У Ксении и ее коллеги актера Артема Быстрова уже есть дочь Мария, которая родилась после их свадьбы.
Интересно, что девочка уже подает надежды как будущая актриса. Стоит отметить, что ей есть у кого учиться, кроме родителей. Отец самой Ксении — звезда сериала «Следствие ведут ЗнаТоКи» Виктор Васильев.
Сейчас многие звезды стали родителями. Среди последних звездных мамочек — Лиза Арзамасова, Лена Перминова и принцесса Беатрис.
Фото: Instagram