passion.ru
1 мин.

Звезда сериала «ИП Пирогова» Ксения Теплова родила второго ребенка

Радостной новостью актриса поделилась в своем личном блоге и раскрыла, что родила своему возлюбленному Артему Быстрому дочь.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 10

Ксения Теплова на отдыхе

Фото: @kseniateplova

Ксения Теплова, известная зрителям по роли Саши в сериале «ИП Пирогова», стала матерью во второй раз. В своем Instagram она поделилась радостной новостью со своими поклонниками.

«19.09.2021. У нас родилась Александра Артемовна Быстрова! Новая жизнь», — написала она.

Стоит отметить, что на протяжении всей беременности Ксения скрывала свое интересное положение. На всех фотографиях, которые девушка публиковала в своем блоге, она прятала живот.

Пара вместе уже более шести лет. У Ксении и ее коллеги актера Артема Быстрова уже есть дочь Мария, которая родилась после их свадьбы.

Интересно, что девочка уже подает надежды как будущая актриса. Стоит отметить, что ей есть у кого учиться, кроме родителей. Отец самой Ксении — звезда сериала «Следствие ведут ЗнаТоКи» Виктор Васильев.

Сейчас многие звезды стали родителями. Среди последних звездных мамочек — Лиза Арзамасова, Лена Перминова и принцесса Беатрис.

Фото: Instagram