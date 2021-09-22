Звезда сериала «ИП Пирогова» Ксения Теплова родила второго ребенка

Ксения Теплова, известная зрителям по роли Саши в сериале «ИП Пирогова», стала матерью во второй раз. В своем Instagram она поделилась радостной новостью со своими поклонниками.

«19.09.2021. У нас родилась Александра Артемовна Быстрова! Новая жизнь», — написала она.

Стоит отметить, что на протяжении всей беременности Ксения скрывала свое интересное положение. На всех фотографиях, которые девушка публиковала в своем блоге, она прятала живот.

Пара вместе уже более шести лет. У Ксении и ее коллеги актера Артема Быстрова уже есть дочь Мария, которая родилась после их свадьбы.