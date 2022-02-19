Звезда сериала «Империя» Линдси Перлман умерла в 43 года

Актриса Линдси Перлман, известная зрителям по ролям в сериалах «Империя», «Подлый Пит», «Правосудие Чикаго» и многих других, пропала без вести около недели назад. Все это время родственники и друзья актрисы вместе с полицией пытались узнать, что случилось с артисткой и где она находится.

Около 8:30 утра в пятницу по калифорнийскому времени в полицию поступил звонок с сообщением об обнаружении тела женщины. «Офис коронера округа Лос-Анджелес подтвердил, что это Линдси Эрин Перлман. Причина смерти будет установлена коронером», — говорится в сообщении властей.

Супруг Перлман сообщил о ее трагической смерти, опубликовав сообщение на своей странице в Instagram: «Полиция нашла Линдси. Она ушла. Я разбит», — написал Вэнс Смит. Он также попросил поклонников уважать частную жизнь их семьи в это сложное время и поблагодарил всех за помощь в поисках актрисы.

Агент Линдси, а также ее сестра и многочисленные друзья тоже высказались о случившемся в социальных сетях. «Мы глубоко опечалены сегодняшней кончиной Линдси Перлман».

Линдси Перлман была не только талантливой актрисой, но и ярым борцом за права животных.