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Звезда сериала «Империя» Линдси Перлман умерла в 43 года

Тело актрисы было найдено в Лос-Анджелесе спустя пять дней после того, как она пропала. Муж звезды американских сериалов Вэнс Смит не может поверить в случившееся.
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Слайд, который
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Линдси Перлман

Фото: Joanna Degeneres/Lindseypearlman.com

Актриса Линдси Перлман, известная зрителям по ролям в сериалах «Империя», «Подлый Пит», «Правосудие Чикаго» и многих других, пропала без вести около недели назад. Все это время родственники и друзья актрисы вместе с полицией пытались узнать, что случилось с артисткой и где она находится.

Около 8:30 утра в пятницу по калифорнийскому времени в полицию поступил звонок с сообщением об обнаружении тела женщины. «Офис коронера округа Лос-Анджелес подтвердил, что это Линдси Эрин Перлман. Причина смерти будет установлена коронером», — говорится в сообщении властей.

Супруг Перлман сообщил о ее трагической смерти, опубликовав сообщение на своей странице в Instagram: «Полиция нашла Линдси. Она ушла. Я разбит», — написал Вэнс Смит. Он также попросил поклонников уважать частную жизнь их семьи в это сложное время и поблагодарил всех за помощь в поисках актрисы.

Агент Линдси, а также ее сестра и многочисленные друзья тоже высказались о случившемся в социальных сетях. «Мы глубоко опечалены сегодняшней кончиной Линдси Перлман».

Линдси Перлман была не только талантливой актрисой, но и ярым борцом за права животных.

Фото: Lindseypearlman.com, Getty Images

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