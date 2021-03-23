Звезда сериала «Гадалка» Ольга Сухарева стала мамой в третий раз — «Я все еще в астрале»
Фото: Instagram/@olgasukhareva_official
Артистка поблагодарила поклонников и друзей за поддержку в важный период ее жизни. Пол и имя младенца она называть не стала. Оказалось, что схватки у актрисы начались во время торжества близкой подруги. Роженицу экстренно доставили в больницу «Лапино», где малыш появился на свет. Роды прошли хорошо, мать с ребенком чувствуют себя отлично.
Фото: Instagram/@olgasukhareva_official
«Я все еще в астрале, наверное, и не до конца понимаю, что произошло, кто я и где. Но, думаю, что это как раз то, чем делиться хорошо и благостно! Каждого обнимаю сердцем. Благодарю», - подписала пост актриса. Поклонники считают, что знаменитость родила сына. Они обратили внимание на то, что малыш крупный.
Сухарева замужем за оператором Андреем Гуркиным. Они уже воспитывают двух сыновей. Ранее звезда признавалась, что мечтает о дочери, но с удовольствием вырастит еще одного мальчика. Она отметила, что в данном вопросе уповает на волю Бога. Ольгу и младенца совсем скоро должны отпустить домой. По мнению фанатов, тогда артистка и назовет имя и пол ребенка.
Фото: Instagram/@olgasukhareva_official
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