Звезда сериала «Гадалка» Ольга Сухарева стала мамой в третий раз — «Я все еще в астрале»

«Я все еще в астрале, наверное, и не до конца понимаю, что произошло, кто я и где. Но, думаю, что это как раз то, чем делиться хорошо и благостно! Каждого обнимаю сердцем. Благодарю», - подписала пост актриса. Поклонники считают, что знаменитость родила сына. Они обратили внимание на то, что малыш крупный.

Сухарева замужем за оператором Андреем Гуркиным. Они уже воспитывают двух сыновей. Ранее звезда признавалась, что мечтает о дочери, но с удовольствием вырастит еще одного мальчика. Она отметила, что в данном вопросе уповает на волю Бога. Ольгу и младенца совсем скоро должны отпустить домой. По мнению фанатов, тогда артистка и назовет имя и пол ребенка.