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Звезда сериала «Друзья» Мэтт Леблан 9 лет игнорирует пожилого отца

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Мэтт Леблан

Фото: Global Look Press

Пол Леблан долгие годы пытается связаться со звездным сыном.

79–летний отец исполнителя роли Джоуи в легендарном сериале «Друзья» – Мэтта Леблана, не общался со своим сыном почти 10 лет, сообщает издание The Sun.

«Мэтт не разговаривал со мной девять лет и игнорирует мои сообщения», – делится Пол.

Отношения отца и сына всегда были достаточно холодными. Актер не скрывал, что мать Патрисия значит для него намного больше. С первого гонорара от сериала «Друзья» он купил родительнице новый дом. Леблан даже называет себя «маменькиным сынком».

Отец Мэтта оставил семью и переехал в Австралию, чтобы начать новую жизнь, когда будущая звезда Голливуда был еще маленьким. Патрисия работала офис-менеджером, и поначалу одна растила ребенка. Позже она еще раз вышла замуж, тогда как Пол постоянно менял женщин. «Мой отец был женат восемь, девять, десять раз. Он был дамским угодником. Теперь он старый. Я с ним не разговариваю», – откровенничает актер.

Лучшие моменты сериала «Друзья»

Мэтт не поддерживает своего отца финансово, последней каплей между отношениями родственников стал спор по поводу подаренного мотоцикла. «Я уже пожилой человек и живу за счет социального обеспечения. Если бы не мои сбережения, я бы не смог выжить», – сообщает журналистам родитель звезды.

Пол пересматривает сериал «Друзья», когда скучает по сыну, но увидеть новый специальный эпизод воссоединения не сможет, так как у него нет средств на кабельное телевидение. Леблан-старший уверен, что деньги и слава испортили его сына.

Фото и видео: Global Look Press Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram