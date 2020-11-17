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Звезда сериала «Девочки» Лина Данэм призналась, что не может иметь детей

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Лина Данэм с пиццей

Фото: www.instagram.com/lenadunham/

Стать мамой актриса не может из-за проблем со здоровьем.

Актриса, ставшая известной благодаря сериалу «Девочки» от HBO в своем интервью для журнала Harper's Bazaar призналась – она очень хочет стать мамой, но не может по состоянию здоровья.

Многочисленные попытки Лины забеременеть оканчивались ничем – причиной этого стало лечение от эндометриоза, в ходе которой матка и один из яичников были удалены. Кроме того, врачи нашли в нее генетическое заболевание – Синдром Элерса — Данлоса.

Лина долго не сдавалась – на крайний случай оставляла возможность рождения малыша при помощи суррогатной матери, которой могли бы подсадить ее яйцеклетку. Однако и здесь ее ждал тяжкий удар – оказалось, что единственный оставшийся яичник оказался дисфункционален.

По признанию актрисы, услышав эту новость, она плакала несколько часов и не могла успокоиться. Она почувствовала себя очень одинокой – ее отношения с любимым человеком тоже стали портиться, и неудачные попытки забеременеть были одной из причин.

Актриса решила не держать в себе свое горе – она рассказала о нем, чтобы поддержать женщин, которые столкнулись с похожей проблемой. Лина обещает себе, что все-таки станет матерью – своего ребенка она хочет усыновить.

Фото и видео: Instagram Лины Данэм

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