Звезда сериала «Чужая кровь» Карина Андоленко: «Для меня совсем не понятна зависимость от мужчин»

Карина, расскажите, пожалуйста, о вашей героине Зине. Какая она, на ваш взгляд?

Как это ни парадоксально, мы с моей героиней полные противоположности. Она ранимый цветочек, и, хотя, да, это было совсем другое время, для меня совсем не понятна ее зависимость от мужчин, которые были рядом с ней. Конечно, она стопроцентная жертва обстоятельств, но все испытания, что ей давались, они не надломили ее как человека, не испортили.

Как проходили пробы на роль?

Был один момент, когда мы искали актрису на роль мамы главного героя, и актриса, ее сыгравшая - она настоящая цыганка, поэтому она мне сразу сказала: «Девочка моя, скрести пальцы в кармане от греха подальше, потому что есть у меня все-таки цыганская кровь». Она как давай на чисто цыганском проклинать, а мы только улыбались. И вот прихожу я в гримерку, а моей сумки нет, со всеми документами исчезла. Поэтому «Чужая кровь» стала для меня очень знаковой картиной, картиной полного «обнуления».

Нам рассказывали, что для того, чтобы сделать вас старше, художники по два часа в день трудились над пластическим гримом, а потом вы по 15 часов снимались в нем. Насколько опасен для кожи такой грим? Как вы после этого ухаживали за своей кожей?

У каждой эпохи в этой картине свой особый шарм, и мне было очень интересно попробовать сыграть 60-летнюю женщину, мы специально каждый день за два часа до смены приезжали накладывать этот грим. Но это ни с чем не сравнимое удовольствие - посмотреть на то, как ты будешь выглядеть через 40, 50 лет. И, конечно, приятно потом осознавать, что ты еще молода, и у тебя столько впереди: когда мы снимали эти «щеки», «лбы», «морщины» - это было счастье. Но кожу, конечно, после продолжительного ношения пластического грима пришлось долго восстанавливать у косметолога масками, пилингами, потому что такой грим - это очень большая нагрузка на кожу, и в этом гриме в идеале можно находиться не более 5 часов, а мы находились в нем по 14-15.

Кстати, была у нас одна смешная история. связанная с этим гримом. В одной из сцен мы с моей «внучкой», которую сыграла Саша Бортич, сидим напротив камина, играем, и тут я понимаю, что у «бабули» щека течет, силикон-то тает. В кино даже видно, что щека в этой сцене у моей героини немного опушена - это силикон потек. С Сашей еще был смешной момент, когда она меня впервые увидела без грима: мы снимались с ней неделю, но, поскольку из-за грима я приходила на площадку раньше Саши и уходила позже, то она меня без мэйка увидела только в последний съемочный день и встретила фразой: «А ты еще ничего, оказывается!».

Насколько мне известно, некоторые песни в сериале исполняете вы сами. Расскажите, пожалуйста, долго ли вы разучивали композиции и репетировали перед съемками?

Да, я долго занималась со своим педагогом из театра, репетировала.

Что вы думаете о финале сериала? Справедлива ли концовка по отношению к вашей героине: умирает ее любимый человек, с которым ее только-только, спустя много лет, свела судьба?

Я верю в карму, в то, что мы приходим сюда не просто так, что все мы связаны и не один раз встречаемся на земле, поэтому если ты оступился, то вполне вероятно, что за это придется расплачиваться будущим поколениям. Да, финал грустный, но он закономерный, и хорошо, что, несмотря на все старания людей вокруг, удалось победить любви.

Почему зрителям стоит посмотреть это кино?

В этом сериале просто нереальный актерский состав - мы все очень сдружились. Сниматься с Добронравовым, Мороз, Ткаченко, Баршаком... а в небольшой роли снималась Ия Нинидзе, на чьих «Небесных ласточках» мы все выросли. Поэтому я с таким трепетом бежала на площадку. Ну и потом, конечно, всегда интересно наблюдать за сюжетом, где любовь - большая, светлая, настоящая, к которой мы все по большому счету стремимся.

А где вы сейчас снимаетесь?

Сейчас снимаюсь тоже для Первого канала в сериале режиссера Сергея Гинзбурга «Отчим». У меня там просто фантастические партнеры - Василий Бочкарев, Владимир Гостюхин, и это будет такая деревенская история... ощущение старого хорошего советского кино, что мне очень нравится. Для этой роли я научилась косить, доить коров, могу даже за рога вывести козу.

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Текст: пресс-служба

Фото и видео: пресс-служба