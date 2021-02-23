Звезда сериала «Бриджертоны» начал встречаться с профессиональной футболисткой

Актер Реге Пэйдж, ставший очень популярным благодаря роли герцога Гастингса нашумевшем сериале «Бриджертоны», начал встречаться с профессиональной футболисткой по имени Эмили Браун. Девушка играет за команду Football Beyond Borders.

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После этого друзья Пэйджа рассказали журналистам, что роман между актером и спортсменкой действительно имеет место.

Ранее ему приписывают романтические отношения с партнёршей по сериалу «Бриджертоны», актрисой Фиби Дайневор, однако актер сразу их опроверг.

Реге Пэйдж является одним из нескольких темнокожих актеров в сериале о британских аристократов, что стало традиционным способом показать толерантность проекта. Также темнокожая актриса исполнит главную роль в новом британском сериале о судьбе фаворитки английского короля Генриха VIII Анны Болейн. По словам сценариста сериала, главной линией будет выживание Анны при королевском дворе с патриархальными устоями.

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