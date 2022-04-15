Звезда сериала «Барвиха» Марина Орлова узнала пол будущей двойни

Скорее всего, рожать Марина будет в Америке, но она мечтает прилететь в Россию, чтобы познакомить малышей с бабушками и дедушками.

«Никогда раньше не рожала, понятия не имею, как себя буду чувствовать, но мой муж снял с меня какие-либо финансовые обязанности. Он даже дома мне убираться не дает. Бережет, не дает поднимать ничего тяжелее кружки. Я хочу насладиться сама всем процессом, побыть с детьми, познакомиться. Не хочу сразу бежать на работу», — рассказала будущая мама в беседе со Starhit.