Звезда сериала «Барвиха» Марина Орлова узнала пол будущей двойни
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Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
Марина Орлова и ее супруг Георгий скоро впервые станут родителями. Недавно они узнали, что на свет скоро появятся мальчик и девочка. Радостной новостью Орлова поделилась в личном блоге. «Этот день настал! Мы узнаем — кто у нас будет, мальчик или девочка. Пол детей нам не был известен до последнего момента. После УЗИ мы получили счастливый конверт, который не открывали. Было очень сложно! Любопытство брало вверх, но мы с мужем продержались до гендерной вечеринки!» — написала актриса.
Фото: Соцсети
Скорее всего, рожать Марина будет в Америке, но она мечтает прилететь в Россию, чтобы познакомить малышей с бабушками и дедушками.
«Никогда раньше не рожала, понятия не имею, как себя буду чувствовать, но мой муж снял с меня какие-либо финансовые обязанности. Он даже дома мне убираться не дает. Бережет, не дает поднимать ничего тяжелее кружки. Я хочу насладиться сама всем процессом, побыть с детьми, познакомиться. Не хочу сразу бежать на работу», — рассказала будущая мама в беседе со Starhit.
Фото: Global Look Press, соцсети