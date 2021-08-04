Звезда «Секса в большом городе» Джон Корбетт женился после 20 лет отношений

Актер Джон Корбетт, известный по роли Эйдана Шоу в сериале «Секс в большом городе», неожиданно признался, что женат. Об этом он рассказал на шоу The Talk.

Избранницей голливудского красавчика стала его давняя возлюбленная, 64-летняя модель и актриса Бо Дерек. Их роман претендует на рекорд по отношениям – вместе они уже больше 20 лет.