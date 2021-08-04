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Звезда «Секса в большом городе» Джон Корбетт женился после 20 лет отношений

60-летний актер сделал неожиданное признание – после многолетнего романа со своей возлюбленной они сыграли тайную свадьбу. Дату для бракосочетания они выбрали необычную и устроили церемонию на Рождество.
Звезда «Секса в большом городе» Джон Корбетт женился после 20 лет отношений

Актер Джон Корбетт, известный по роли Эйдана Шоу в сериале «Секс в большом городе», неожиданно признался, что женат. Об этом он рассказал на шоу The Talk.

Избранницей голливудского красавчика стала его давняя возлюбленная, 64-летняя модель и актриса Бо Дерек. Их роман претендует на рекорд по отношениям – вместе они уже больше 20 лет.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Джон Корбетт

Фото: Billy Bennight/AdMedia

Церемония прошла тайно, а поженились они в районе Рождества. На свадьбе присутствовали только самые близкие, а знали о ней очень немногие. В доказательство он показал обручальное кольцо.

Решение пожениться они приняли из-за непростой ситуации в 2020 году – им очень хотелось, чтобы год закончился чем-то приятным.

«Спустя 20 лет мы решили пожениться. Мы не хотели, чтобы 2020 год стал тем годом, который вспоминали бы с ненавистью. И мы решили, что в нем должно быть что-то приятное», – рассказал он.

Для актера это первый брак, а для его супруги – уже второй. Она много лет прожила с кинорежиссером Джоном Дереком, который скончался – это стало большим ударом для его вдовы, которая была уверена, что он останется ее единственной любовью. Однако потом она встретила Корбетта и снова смогла быть счастливой.

Фото: Global Look Press

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