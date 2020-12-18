Звезда «Секретных материалов» Джиллиан Андерсон рассталась с любимым после 4-летнего романа

Звезда сериалов «Секретные материалы» и «Корона» Джиллиан Андерсон после 4-летнего романа рассталась со сценаристом Питером Морганом. Общая многолетняя работа сблизила Андерсон и Моргана, но она же стала причиной разрыва их отношений.

Близкие пары в интервью изданию Daily Mail сообщили, что у влюбленных не получалось уделять достаточно времени друг другу: они все время отдавали работе над сериалом «Корона», где Андерсон играет роль премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер, а также своим многочисленным детям. У 57- летнего Моргана их пятеро, а у 52-летней Андерсон — трое.

О своих чувствах к любимому Джиллиан рассказала в начале их романа. Тогда она буквально сияла от счастья. Но, несмотря, на романтические отношения, влюбленные жили порознь. При этом каждый в паре понимал, что избраннику важна и карьера, и дети. После расставания Джиллиан и Питер остались друзьями и работают вместе и дальше.

Джиллиан Андерсон дважды была замужем. В 1994 году она родила дочь Пайпер Мару от первого супруга, помощника арт-директора в «Секретных материалах» Клайда Клотца. Отцом сыновей Оскара и Фелдикса (родились в 2006 и 2008 годах) стал второй супруг актрисы режиссер-документалист Джуллиан Озэйн.