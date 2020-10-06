Звезда «Счастливы вместе» Наталья Бочкарева отгоняет октябрь изумрудным платьем
Фото: www.instagram.com/natalia_bochkareva_official/
Наталья Бочкарева показала в своем микроблоге в Instagram эффектный образ в ярко-зеленом платье и заявила, что не хочет подчиняться осенней хандре.
«Что мы говорим октябрю? Никаких тусклых оттенков! Вы наверняка заметили, как я люблю наряжаться в красивые и элегантные платья. Но цвет для меня настолько же важен. Пастельные тона оставим ноябрю, а пока только так!», — подписала пост Наталья.
Своим поклонникам она тоже предложила поставить модный эксперимент.
«Поэтому проведем маленький психологический эксперимент: сегодня и завтра надеваем самые смелые цвета, выходим из зоны комфорта и больше не боимся сиять! А какие у вас отношения с яркой модой?», —поинтересовалась она.
Идея пришлась подписчикам по душе – они сделали актрисе массу комплиментов, и даже опубликовали в комментариях осенние стихи.
«С годами, женщина становится всё прекраснее», «С яркой модой отличные отношения. Люблю яркую одежду, мне она поднимает настроение», «Как раз комфортно в ярком! С красной помадой самые теплые отношения!», «Вижу красивую и радостную Наталью, жму палец вверх! Вы клёвая», «Спасибо, осень. Прекрасная осень, лесная дорога, Деревья сменили свой летний наряд. Волшебный октябрь тёплом согревает И дарит нам краски, что радуют взгляд».
Фото и видео: Instagram Натальи Бочкаревой
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