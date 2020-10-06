Звезда «Счастливы вместе» Наталья Бочкарева отгоняет октябрь изумрудным платьем

Наталья Бочкарева показала в своем микроблоге в Instagram эффектный образ в ярко-зеленом платье и заявила, что не хочет подчиняться осенней хандре.

«Что мы говорим октябрю? Никаких тусклых оттенков! Вы наверняка заметили, как я люблю наряжаться в красивые и элегантные платья. Но цвет для меня настолько же важен. Пастельные тона оставим ноябрю, а пока только так!», — подписала пост Наталья.