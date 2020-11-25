Звезда «Счастливы вместе» Дарья Сагалова показала подросшую красавицу-дочь

Дарья Сагалова, известная по роли Светы из сериала «Счастливы вместе» поделилась фотографией своей дочки Стефании. Младшая дочка Дарьи похожа на нее, как две капли воды, однако не разделила увлечение мамы – Стеша мечтает заниматься художественной гимнастикой. Теперь актриса присматривает для девочки хорошую школу и грамотных педагогов. Дарья спросила совета у своих подписчиков:

«Дорогие мои подписчики и друзья, нужна ваша помощь) эта кнопочка очень хочет заниматься художественной гимнастикой», – пишет Дарья. «Оговорюсь сразу, на олимпиаду мы не хотим. Но!! Ребёнок должен остаться здоровым!)».