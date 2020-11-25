Звезда «Счастливы вместе» Дарья Сагалова показала подросшую красавицу-дочь
Фото: www.instagram.com/dariasagalova/?hl=ru
Дарья Сагалова, известная по роли Светы из сериала «Счастливы вместе» поделилась фотографией своей дочки Стефании. Младшая дочка Дарьи похожа на нее, как две капли воды, однако не разделила увлечение мамы – Стеша мечтает заниматься художественной гимнастикой. Теперь актриса присматривает для девочки хорошую школу и грамотных педагогов. Дарья спросила совета у своих подписчиков:
«Дорогие мои подписчики и друзья, нужна ваша помощь) эта кнопочка очень хочет заниматься художественной гимнастикой», – пишет Дарья. «Оговорюсь сразу, на олимпиаду мы не хотим. Но!! Ребёнок должен остаться здоровым!)».
Малышка произвела впечатление на читателей маминого блога:
«Мини копия мамы))», «Дарья, у Вас такая красивая доча))) Может она по Вашим стопам пойдёт?)», «Какая красавица у вас доченька, и как она на вас похожа!»
Дарья Сагалова – многодетная мама. Кроме Стеши, у нее есть девятилетняя дочка Елизавета, а в прошлом году у нее и ее супруга Константина Масленникова родился сын, имя которого родители пока не раскрывают.
Фото и видео: Instagram Дарьи Сагаловой
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