Звезда «Полицейской академии» Арт Метрано скончался на 85-м году жизни

В США, в штате Флорида, умер 84-летний актер Арт Метрано, известный по роли капитана Маузера. Метрано появился во второй и третьей частях сериала. Об этом сообщает издание Hollywood Reporter, со ссылкой на сына актера.

Он скончался в собственном доме в городе Авентура. Как сообщил сын актера, умер он, предположительно, по естественным причинам.

Актер также известен своими ролями в фильме «Загнанных лошадей пристреливают, не правда ли?», сериалах «Старски и Хатч», «Остров фантазий», «Команда А» и других.