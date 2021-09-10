Звезда «Полицейской академии» Арт Метрано скончался на 85-м году жизни
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Фото: Кадр из сериала «Полицейская академия»
В США, в штате Флорида, умер 84-летний актер Арт Метрано, известный по роли капитана Маузера. Метрано появился во второй и третьей частях сериала. Об этом сообщает издание Hollywood Reporter, со ссылкой на сына актера.
Он скончался в собственном доме в городе Авентура. Как сообщил сын актера, умер он, предположительно, по естественным причинам.
Актер также известен своими ролями в фильме «Загнанных лошадей пристреливают, не правда ли?», сериалах «Старски и Хатч», «Остров фантазий», «Команда А» и других.
В биографии актера есть необычный момент: в 1989 году он упал с лестницы и сломал позвоночник. Однако Арт сумел поправиться — более того, снимал процесс своего выздоровления и превратил это в настоящее шоу. Первые шаги актера после восстановления были запечатлены на видео, их увидело множество людей. Кроме того, во время болезни он вел дневник — записи в нем он фиксировал при помощи звукозаписывающего устройства.
В начале этого года стало известно о смерти еще одной звезды сериала. Мэрион Рэмси скончалась в США на 74-м году жизни рано утром 7 января в своем особняке в Лос-Анджелесе. Мэрион Рэмси была широко известна публике по роли офицера Лаверны Хукс, которую сыграла в шести частях «Полицейской академии».
Фото: кадры из сериала