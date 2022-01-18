Звезда «Папиных дочек» рассказала о своем отношении к харассменту

56-летняя актриса практически осудила американских коллег, которые не могут постоять за себя и вспоминают про «обидчиков» спустя двадцать с лишним лет. «Автоматически возникает вопрос "почему именно сейчас?", прошло 25 лет, а они начинают говорить про режиссеров, у которых снялись. Те дали им карьеру, а потом оказалось, что это насилие. Если ты согласился на домогательства, то какое это домогательство? Я всем мужчинам говорю: "Правильно, что вам нравятся девушки, что вы за ними ухаживаете..." А уже женщины в силу своего опыта должны отшивать», — высказала свою точку зрения Ольга Хохлова.

Сама Хохлова уже 33 года замужем за Вячеславом Шикаловым. Они обвенчались в 2014 году. У пары две дочери — Олеся и Софья.