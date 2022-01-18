Звезда «Папиных дочек» рассказала о своем отношении к харассменту
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Lev Ilyin/Global Look Press
В ходе интервью для YouTube-шоу «О жизни» актриса высказала свое мнение насчет скандалов, связанных с харассментом. Она считает, что актриса в состоянии сказать «нет» любому мужчине или и вовсе отказаться от участия в съемках.
«Мне кажется, всем эффектным женщинам помогает то, что они эффектные. Мужчины домогаются? Пускай, это прекрасно! Мы их отшиваем спокойно и все. Никаких у меня нет претензий по этому поводу», — заявила звезда сериалов.
56-летняя актриса практически осудила американских коллег, которые не могут постоять за себя и вспоминают про «обидчиков» спустя двадцать с лишним лет. «Автоматически возникает вопрос "почему именно сейчас?", прошло 25 лет, а они начинают говорить про режиссеров, у которых снялись. Те дали им карьеру, а потом оказалось, что это насилие. Если ты согласился на домогательства, то какое это домогательство? Я всем мужчинам говорю: "Правильно, что вам нравятся девушки, что вы за ними ухаживаете..." А уже женщины в силу своего опыта должны отшивать», — высказала свою точку зрения Ольга Хохлова.
Сама Хохлова уже 33 года замужем за Вячеславом Шикаловым. Они обвенчались в 2014 году. У пары две дочери — Олеся и Софья.
Фото: GlobalLookPress