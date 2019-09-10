Звезда «Папиных дочек» Лиза Арзамасова взбудоражила поклонников фотографией с заметно округлившимся животом: «Все самое приятное случается неожиданно»

«Все самое... приятное чаще всего случается неожиданно! Нонна, я люблю тебя! Ты Прекрасна», — написала она.
Часть подписчиков бросилась поздравлять Лизу с беременностью, другие — начали расспрашивать, не продолжение ли «Папиных дочек» снимают.
«Животик?)», «Она беременна? Она замужем?», «Поздравляю, Лиза!!!», «Дать кому-то жизнь на этой земле.... Это оооочень прекрасно, чудно», — пишут одни.
«Прекрасные! Мои любимые актрисы! Обожаю, Вас», «А что новый сезон папиных дочек снимают?», «Чтоо? Папины дочки возвращаются?», «Папины Дочки продолжаются????????», — удивляются другие.
Подробностями актриса пока не делится. Она лишь опровергла самые неправдоподобные предположения: «Друзья мои! Ну конечно же, — пост с животиком был со съемочной площадки. Если бы я ждала ребеночка, я бы этой темой не шутила».
А вам нравится сериал «Папины дочки»? Хотели бы посмотреть продолжение?
Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram
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