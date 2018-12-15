Звезда «Папиных дочек» Екатерина Старшова рассказала о своем возлюбленном

Многочисленные поклонники сериала «Папины дочки» едва узнают в 17-летней красавице Кате Старшовой малышку «Пуговку», самую младшую «папину дочку». Девушка, в минувшем году закончившая школу, отказалась от актерской карьеры и посвятила себя фигурному катанию. Занятия в театре на льду «Алеко» подарили юной фигуристке и первое серьезное романтическое чувство — дружеские отношения с партнером переросли в любовь. «Это не была любовь с первого взгляда, ведь Вася катается со мной в паре больше четырех лет. Просто в какой-то момент поняли, что интересно вместе проводить время не только на льду. Стали встречаться чаще, в итоге дружеская история переросла в нечто большее», — призналась Катя в интервью порталу StarHit.