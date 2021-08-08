Звезда «Отряда самоубийц» судится с моделью, обвинившей его в изнасиловании

Зато потом, утверждает артист, девушка стала преследовать его и сыпать угрозами в адрес семьи. Юэль Киннаман заявляет, что модель требовала помочь ей с обретением связей в Голливуде, верификацией страниц в соцсетях, созданием личной страницы в «Википедии», просила крупную сумму денег, а в обмен обещала не обвинять экс-бойфренда в изнасиловании.

Киннаман написал, что уже добился через суд запретительного ордера в отношении Магнуссон. Документ запрещает модели совершать определенные действия в отношении актера и его близких. Дальнейший исход дела решит Верховный суд Лос-Анджелеса, пишет «Российская газета».