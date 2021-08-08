Звезда «Отряда самоубийц» судится с моделью, обвинившей его в изнасиловании
На фоне кассового успеха новой части франшизы DC «Отряд самоубийц» разворачивается драма в жизни исполнителя одной из главных ролей Юэля Киннамана. Он сыграл полковника Рика Флэга. А теперь 41-летнего артиста, создавшего на экране образ бравого и честного героя, обвиняют в изнасиловании. Шведская модель Габриэлла Магнуссон заявила на своей странице в соцсетях, что дважды стала жертвой актера в 2018 году.
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Фото: Getty Images
Киннаман подготовил ответ также в социальной сети. Он отверг все обвинения, подтвердив, что действительно состоял в романтических отношениях с Магнуссон, и несколько ночей они провели вместе. Но, как утверждает Киннаман, — исключительно по взаимному согласию.
Зато потом, утверждает артист, девушка стала преследовать его и сыпать угрозами в адрес семьи. Юэль Киннаман заявляет, что модель требовала помочь ей с обретением связей в Голливуде, верификацией страниц в соцсетях, созданием личной страницы в «Википедии», просила крупную сумму денег, а в обмен обещала не обвинять экс-бойфренда в изнасиловании.
Киннаман написал, что уже добился через суд запретительного ордера в отношении Магнуссон. Документ запрещает модели совершать определенные действия в отношении актера и его близких. Дальнейший исход дела решит Верховный суд Лос-Анджелеса, пишет «Российская газета».
Фото и видео: Instagram; Getty Images
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