Звезда «Отчаянных домохозяек» Марсия Кросс потеряла отца

Подписчики поддержали исполнительницу одной из главных ролей в сериале «Отчаянные домохозяйки»: «Страшно терять близких. Сил вашей семье», «Очень жаль, какое страшное известие», «Мои мысли с тобой, Марсия!», — написали сотни комментариев они.

Потеря отца — не единственное испытание Марсии за последние годы. Несколько лет назад актриса боролась с раком. После продолжительного и тяжелого лечения актриса смогла преодолеть недуг, но в процессе делилась переживаниями с поклонниками: «Я так благодарна и счастлива быть живой, но так грустно, что не стало моих волос. Сейчас их длина всего 2,5 сантиметра. Есть тут кто-то, также потерявший волосы из-за рака?», — делилась она после курса химиотерапии.