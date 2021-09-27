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Звезда «Отчаянных домохозяек» Марсия Кросс потеряла отца

В семье актрисы случилось горе — на 99-м году жизни умер ее любимый папа. О кончине родителя сообщила лично актриса, опубликовав их совместное трогательное фото в Instagram и написав слова прощания. Поклонники Марсии выразили ей соболезнования и пожелали сил, чтобы пережить страшную потерю.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Марсия Кросс попрощалась с отцом в Instagram

Фото: Личный Instagram @reallymarcia

Любящая дочь с нежностью написала в своем аккаунте: «Несравненный человек. Мой отец. Моя первая и самая долгая любовь», — написала 69-летняя Кросс. Причину смерти Марсия не уточнила.

Подписчики поддержали исполнительницу одной из главных ролей в сериале «Отчаянные домохозяйки»: «Страшно терять близких. Сил вашей семье», «Очень жаль, какое страшное известие», «Мои мысли с тобой, Марсия!», — написали сотни комментариев они.

Потеря отца — не единственное испытание Марсии за последние годы. Несколько лет назад актриса боролась с раком. После продолжительного и тяжелого лечения актриса смогла преодолеть недуг, но в процессе делилась переживаниями с поклонниками: «Я так благодарна и счастлива быть живой, но так грустно, что не стало моих волос. Сейчас их длина всего 2,5 сантиметра. Есть тут кто-то, также потерявший волосы из-за рака?», — делилась она после курса химиотерапии.

Фото и видео: Rambler, Global Look Press, Instagram