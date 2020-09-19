Звезда Netflix Джерри Харрис задержан за изготовление детской порнографии

История молодого американца, увлеченного чирлидингом, роль которого исполнил Джерри Харрис вдохновила многих: добродушный парень с нелегкой судьбой и лишним весом идет к своей заветной мечте. Тем не менее, в реальной жизни актер оказался не таким милым и пушистым — он стал фигурантом уголовного дела. Полиция арестовала 21-летнего Харриса по подозрению в изготовлении детской порнографии.

Все произошло после обращения в правоохранительные органы матери двоих 14-летних близнецов из Техасса. Женщина обнаружила в смартфоне одного из своих детей откровенные фото. Мальчики рассказали, что актер заставлял их отправлять ему подобные снимки. В случае отказа он давил на их чувство вины и был очень настойчив. Также появилась информация, что Харрис склонял одного из мальчиков к интимной близости.

Согласно информации из суда, актер уже признал, что действительно получал от детей откровенные фото. Пострадавшими по делу стали более 10 несовершеннолетних.

Джерри Харрис прославился благодаря сериалу «Чирлидеры», в котором исполнил роль члена команды поддержки. За эту роль он получил две премии «Эмми».