Звезда «Не родись красивой» Ольга Ломоносова показала подросшую дочь: «Мама, вылитая мама»

Звезда «Не родись красивой» Ольга Ломоносова, исполнившая роль Киры Воропаевой, поздравила с днем рождения свою подросшую дочку Варвару. Девочке исполнилось 14 лет. Совместную фотографию с Варей Ольга опубликовала в своем Instagram.

«14 лет назад я сделала подарок на др своего папы и родила себе друга. С днем рождения, Кошка. Смело иди к своей мечте, я рядом, и если надо, напомню про плие. Люблю», — пишет она.

К поздравлениям актрисы присоединились ее подписчики и заметили, что девочка очень похожа на маму:

«С днем рождения вас обеих! Пусть сбываются все мечты!», «Какие красавицы и пусть это продолжается! Варвара, будьте счастливы и прекрасны!», «Мама, вылитая мама», «Какая очаровательная и не по годам смышленая», «С днем рождения замечательную девочку! Такая целеустремленная, ответственная, разносторонняя, трудолюбивая, дружелюбная, искренняя, настоящая, красивая, умная! И самое главное, верная своей мечте!», «Какие вы прекрасные девочки».

Варвара — старшая дочка Ольги от ее второго брака с театральным режиссером Павлом Сафроновым. У Вари есть младшая сестренка Александра и братик Федор.